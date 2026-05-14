Tarde brillante de Keibert Ruiz en la paliza de Nationals a Orioles

Redacción FOX Deportes

Los Washington Nationals aplastaron 13-3 a los Baltimore Orioles este sábado, en una tarde explosiva para Keibert Ruiz, quien produjo cinco carreras, la mayor cantidad de su trayectoria en MLB.

El catcher venezolano conectó cuadrangular, doblete, anotó una vez y además se robó su primera base de la temporada. Su actuación confirmó el gran momento que atraviesa en mayo con Washington.

THE HATERS SAID WE COULDN'T DO IT. THEY SAID WE COULDN'T MAKE IT TO .500. HORRIBLE CALL FROM THE HATERS pic.twitter.com/wn5cXQRPha — Washington Nationals (@Nationals) May 16, 2026

Ruiz volvió a responder en un momento importante para los Nationals, al castigar temprano al derecho Chris Bassitt con un jonrón en la segunda entrada. Esa ventaja terminó siendo clave para Washington, que más adelante soportó un intento de reacción de Baltimore con un rally de tres carreras durante el séptimo inning. El venezolano mantuvo el control ofensivo cuando el duelo comenzó a complicarse.

Con la ventaja reducida a apenas una carrera, Ruiz apareció nuevamente con las bases llenas frente al relevista Keegan Akin. El catcher disparó una línea al jardín izquierdo que remolcó a CJ Abrams y Daylen Lile, para devolverle oxígeno a los Nationals en el momento más delicado del encuentro. Sus cinco producidas igualaron la mejor cifra de un jugador de Washington en un juego esta temporada.

El despertar ofensivo de Ruiz toma todavía más valor después del complicado arranque que tuvo en marzo y abril, cuando apenas bateó 10 imparables en 56 turnos. Ahora suma cuadrangular en tres de sus últimos cinco juegos y luce mucho más cómodo en la caja de bateo. Incluso, tras su sencillo de dos carreras, se robó la segunda base para redondear una actuación que terminó por encender a Washington.