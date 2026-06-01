Shohei Ohtani tenía una gran noche, pero se lesionó

Hiram Marín

Shohei Ohtani encendió las alarmas este 11 de junio luego de abandonar el juego entre Los Angeles Dodgers y los Pittsburgh Pirates en la séptima entrada. El japonés fue retirado de manera preventiva debido a una inflamación en la rodilla izquierda, informó la organización angelina.

La salida sorprendió porque Ohtani estaba teniendo una gran noche ofensiva. Antes de dejar el encuentro, se había embasado en sus cuatro apariciones al plato, conectó un cuadrangular solitario, su número 13 de la temporada, sumó un sencillo y recibió dos bases por bolas.

Shohei Ohtani clubs his second homer in as many games! pic.twitter.com/EPYEbU8pBF — MLB (@MLB) June 11, 2026

Hasta el momento no se ha precisado en qué jugada comenzó la molestia ni la gravedad exacta de la lesión. Los Dodgers únicamente señalaron que se trató de una inflamación en la rodilla izquierda, por lo que el equipo y sus aficionados permanecen atentos a futuras evaluaciones médicas.

La preocupación es comprensible considerando el peso de Ohtani en la temporada de Los Angeles. El vigente Jugador Más Valioso de la Liga Nacional ha brillado tanto como bateador como lanzador, convirtiéndose nuevamente en una pieza fundamental para las aspiraciones de los Dodgers en 2026.