Se vaciaron las bancas en el Pirates vs. Yankees

Hiram Marín

En el juego disputado este 20 de julio de 2026 en el Yankee Stadium,se vivió un tenso momento entre los New York Yankees y Pittsburgh Pirates.

El altercado involucró directamente al lanzador relevista de los Pirates, Dennis Santana y al jugador de cuadro de los Yankees, el panameño José Manuel Caballero.

Benches clear in the 8th inning of the Pirates-Yankees game in New York. pic.twitter.com/YR4SSFSHfp — MLB (@MLB) July 21, 2026

El conato de bronca se desencadenó al finalizar la parte baja del octavo episodio.La molestia de Santana surgió al considerar que Caballero tomó demasiado tiempopara acomodarse en la caja de bateo, lo que derivó en un acalorado intercambio verbal.

Esta discusión provocó que los jugadores de ambos bullpens y bancas saltaran al terreno.La situación fue controlada rápidamente por los staffs de coacheo y los umpires sin llegar a los golpes.

No se reportaron expulsiones tras el incidente y el orden se restableció.En la novena entrada, Fernando Cruz retiró en orden a los bateadores rivales para sellar el triunfo.El marcador final del encuentro concluyó con una victoria 8-5 para los Yankees.