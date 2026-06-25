Quedaron definidos los rosters para el Juego de Estrellas de MLB

Redacción FOX Deportes

MLB reveló oficialmente los rosters completos para el Juego de Estrellas 2026 que se llevará a cabo el próximo 14 de julio en Philadelphia.

Los Dodgers, los Braves y los Phillies comandan las listas de representación con cinco peloteros elegidos por bando en esta edición número noventa y seis.

La Liga Nacional presume una alineación titular de enorme poder, encabezada por el fenómeno japonés Shohei Ohtani de los Los Angeles Dodgers, quien además resultó el jugador más votado globalmente en el Viejo Circuito.

Al astro nipón lo acompañarán sus compañeros de equipo Freddie Freeman y Max Muncy, junto a figuras estelares de la talla de Juan Soto y Ozzie Albies. El pitcheo del circuito se encuentra sumamente blindado con las aperturas seleccionadas del cotizado Paul Skenes, el experimentado zurdo Chris Sale y el serpentinero Yoshinobu Yamamoto.

Por parte de la Liga Americana, destaca el mexicano de origen cubano Randy Arozarena y además Ernie Clement de los Toronto Blue Jays dio la gran sorpresa al comandar las votaciones de los aficionados en su circuito para asegurar su puesto titular.

Randy Land ➡️ Philly 🤩@RandyArozarena has been named an American League All-Star, his third selection to the Midsummer Classic! #TridentsUp



⭐️ https://t.co/8CWSFhEb04 pic.twitter.com/5GxlUtUSy8 — Seattle Mariners (@Mariners) July 4, 2026

El ataque de la joven escuadra se complementa con bateadores de élite mundial como el shortstop Bobby Witt Jr., Aaron Judge y el histórico Mike Trout, quien llega a su elección doce.

El cuerpo de lanzadores del joven circuito destaca por el protagonismo monticular de abridores de consistencia probada como Dylan Cease, Joe Ryan y Michael Wacha.