¿Por qué Fernando Valenzuela no será parte de la Generación 2026 del Salón de la Fama?

Hiram Marín

El comité encargado de revisar la generación 2026 del Salón de la Fama —el Contemporary Baseball Era Committee— descartó al ex pitcher mexicano Fernando Valenzuela, fallecido en 2024, al no alcanzar el mínimo de 12 votos de los 16 posibles; obtuvo menos de cinco apoyos.

Aun siendo considerado una leyenda por su impacto en la “Fernandomanía”, sus cifras de por vida —173 victorias, efectividad de 3.54, 2,074 ponches y un WAR (Wins Above Replacement, victorias por encima de un jugador reemplazo) relativamente modesto para estándares de exaltados— han sido señaladas como insuficientes por algunos miembros del comité.

Fernando Valenzuela snubbed again—can you tell baseball’s story without him? In today's pod:



• Heartbreak at Cooperstown

• Dodgers’ winter meetings drama

• Kike Hernández reunion buzz



🎙️ @HarryRuiz @TravisRodgers



📺 https://t.co/pLhtghRXTv



🎧 https://t.co/sTaHLbsNgl pic.twitter.com/ctHp4GvO1B — Locked on Dodgers Podcast (@LockedOnDodgers) December 8, 2025

Este rechazo se suma a sus dos intentos anteriores en boletas regulares (2003 y 2004), cuando apenas obtuvo 6.2 % y 3.8 % de los votos de la prensa especializada, respectivamente. De acuerdo con las nuevas reglas, al no alcanzar siquiera cinco votos en esta ocasión, Valenzuela quedará inhabilitado para volver a aparecer en la papeleta del comité hasta 2031.

A pesar del desenlace, su legado sigue vivo: su debut en 1980, su explosivo 1981 al ganar Novato del Año y Cy Young, su papel vital en la Serie Mundial con los Dodgers y su influencia en jugadores latinos y aficionados mexicanos mantienen su figura presente en la historia del béisbol.

Si bien las probabilidades inmediatas se reducen considerablemente, no es un escenario definitivo: si las reglas del Salón cambian, o si emerge un reconocimiento especial al impacto cultural o histórico —más allá de las estadísticas convencionales—, podría reabrirse el debate sobre su ingreso en el futuro próximo, quizá en una categoría especial o en una revisión histórica.