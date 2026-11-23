Redacción FOX Deportes

El veterano primera base Paul Goldschmidt cambiará de bando dentro de la ‘Gran Manzana’ tras llegar a un acuerdo con los New York Mets como agente libre, para dejar atrás su etapa con los Yankees.

De acuerdo con reportes de la prensa especializada y fuentes de la liga, el contrato es por una temporada a cambio de 8 millones de dólares. Con este movimiento, la novena de Queens busca resolver las carencias ofensivas que mostró en la primera base durante la campaña 2026.

Mets, 1B Paul Goldschmidt reportedly agree to deal, per multiple reports including @MLBNetwork insider @JonHeyman. pic.twitter.com/pXO0JNFxeN — MLB (@MLB) November 23, 2026

Durante su paso por el Bronx en la temporada pasada, el bateador derecho registró una línea ofensiva de .252/.313/.452, conectando 18 cuadrangulares.

Si bien su rendimiento ante lanzadores derechos disminuyó, Goldschmidt mantuvo una producción élite frente a serpentineros zurdos. Esa especialidad lo perfila como una pieza ideal para alternar en la inicial con el bateador zurdo Jared Young.

A lo largo de 16 campañas en las Grandes Ligas con Arizona, San Luis y los Yankees, el toletero acumula promedio de .286, 390 home runs y 1,284 carreras impulsadas.

La contratación de Goldschmidt se suma a una agresiva ofensiva de los Mets en el mercado invernal para revertir las 74 victorias obtenidas en 2026. El acuerdo se concretó apenas un día después de que la organización asegurara al abridor zurdo Tarik Skubal con un contrato histórico y extendiera al jardinero A.J. Ewing.