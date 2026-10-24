Nueva remontada y los Brewers siguen imparables en la Serie Mundial

Hiram Marín

En una noche vibrante de octubre, los Milwaukee Brewers volvieron a dar una cátedra de temple y pundonor al venir de atrás para vencer 5-4 a los Tampa Bay Rays y tomar ventaja 2-0 en la Serie Mundial.

La escuadra de Tampa Bay embistió temprano con un letal ataque de cuatro carreras en la primera entrada, lo que silenció el escenario y puso contra la pared a la novena local.

Sin embargo, los Brewers demostraron por qué han sido el equipo con más agallas de esta postemporada y emprendieron un paulatino e implacable regreso.

La remontada se coronó en el séptimo episodio con un sencillo oportuno de Cooper Pratt que mandó al plato la quinta anotación, lo que le dio a Milwaukee su primera ventaja del juego y desató la euforia en la tribuna.

Para asegurar el triunfo y sellar una ventaja de 2-0 en el Clásico de Otoño, el manager Pat Murphy confió el tramo decisivo a la compostura de su bullpen. La figura de la noche emergió desde el relevo para colgar los ceros más valiosos del encuentro y congelar por completo los bates rivales.

Aaron Ashby concretó un cierre magistral con un rescate de cinco outs, retiró rivales clave y apretó la tuerca en la novena entrada. Con tres ponches en su cuenta y una serenidad envidiable sobre el montículo, Ashby bajó la cortina con autoridad para garantizar la victoria definitiva de Milwaukee.

La Serie Mundial 2026 tendrá pausa para viaje este domingo y será este lunes 26 de octubre cuando se reanude, pero ahora en el diamante del Tropicana Field en Tampa, Florida.