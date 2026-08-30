Max Scherzer ya es el noveno pitcher con más ponches de todos los tiempos

Redacción FOX Deportes

Max Scherzer escaló un peldaño más en la lista histórica de ponches de las Grandes Ligas durante la victoria de los Blue Jays 7-0 sobre los Mariners este domingo.

Con su 'chocolate' proporcionado a Cal Raleigh en el séptimo 'inning', que fue el décimo del encuentro, Scherzer superó a Gaylord Perry para ubicarse en el noveno puesto de todos los tiempos con 3,535 ponchados en total.

Vintage Max Scherzer ?



He tosses 7 shutout innings in his best start of the season! https://t.co/3pOQoeNxyi pic.twitter.com/u8VKb0e6nt — MLB (@MLB) August 30, 2026

Al anunciarse la hazaña a la afición en el Rogers Centre, la multitud estalló en ovaciones tras presenciar un momento verdaderamente histórico. Con su estilo característico, 'Mad Max' saludó brevemente al público antes de concentrarse y volver al trabajo sobre el montículo para terminar de firmar una actuación memorable.

Esta fue la ocasión número 115 en la ilustre carrera de Scherzer en la que receta al menos 10 ponches en un solo partido, sumando a cada bateador puesto fuera de combate para consolidar su dominio.

Se ubica en el tercer lugar histórico de esa categoría desde que la loma se movió a su distancia actual en 1893, solo por detrás de Nolan Ryan (215) y Randy Johnson (212).

Con 42 años y 34 días, Scherzer es el pítcher más longevo con 10 o más ponches y un hit o menos permitido en un juego desde Nolan Ryan el 1 de mayo de 1991 (44 años y 90 días) en un no-hitter contra los propios Blue Jays. Scherzer y Ryan (en seis ocasiones) son los únicos lanzadores de 42 años o más en registrar una actuación semejante en toda la historia de MLB.