Los Yankees quedan al borde de la eliminación

EFE

El dominicano Vladimir Guerrero mostró una vez más el poder que posee con el bate y con un histórico cuadrangular dejó este domingo a los Yankees de Nueva York contra la pared en la postemporada de las Grandes Ligas.



Los también dominicanos Jorge Polanco y Julio Rodríguez tuvieron el protagonismo en el triunfo de los Marineros de Seattle, en la segunda fecha de las Series Divisionales que se disputan al mejor de cinco encuentros.

Vladimir Guerrero Jr. disparó un grand slam, Daulton Varsho conectó dos cuadrangulares y el novato Trey Yesavage montó un espectáculo de picheo para que los Azulejos volvieran a destrozar a los Yanquis y se colocaran a un triunfo de conquistar la Serie Divisional de la Liga Americana.



Guerrero Jr. detonó su bate ante una recta del relevista Will Warren en la cuarta entrada, enviando la pelota a las graderías del jardín izquierdo del Rogers Centre de Toronto, con tres compañeros en los senderos para acreditarse el primer grand slam en una postemporada en la historia de los Azulejos, en un encuentro en el que terminó con cuatro remolcadas y dos anotadas.



Yesavage (1-0), de 22 años, ponchó a 11 Yankees y dejó el partido después de 5.1 entradas en las que no permitió imparables ni otorgó bases por bolas en su debut en la postemporada.

Además de los tablazos de Guerrero y Varsho, los Azulejos contaron con jonrones de George Springer y Ernie Clement, así como con anotada y remolcada del mexicano Alejandro Kirk.



Cody Bellinger pegó un jonrón y remolcó tres vueltas, y Aaron Judge anotó dos veces y empujó una carrera, mientras Max Fried (0-1) fue atacado con siete anotaciones en tres entradas y cargó con la derrota por los Yanquis.



La serie se mueve al Yankee Stadium de Nueva York, donde el martes los Yanquis (0-2) tratarán de evitar que los Azulejos completen la barrida.