Los White Sox celebraron y presumieron el apoyo del Papa León XIV

Los Chicago White Sox, equipo de las Grandes Ligas (MLB) de béisbol en Estados Unidos, presumieron del apoyo del papa León XIV, gran aficionado de esta franquicia, quien en una reciente audiencia en el Vaticano bromeó sobre la eliminación de los playoffs de sus rivales de la ciudad, los Cubs.

"El Papa sigue demostrando que es un fan de los White Sox", escribió el equipo del sur de Chicago en Instagram, un mensaje acompañado por un video de lo ocurrido en la audiencia general del miércoles.

Pope Leo XIV:

- Head of the Catholic Church

- No. 1 Cubs troll 😂



(🎥 Vatican Media) pic.twitter.com/UVGv9S5ePV — White Sox on CHSN (@CHSN_WhiteSox) October 15, 2025

En ese contexto, se escuchó entre la multitud de presentes que alguien gritó un 'Vamos Cubs' y León XIV contestó con un 'Han perdido', una broma sobre la reciente eliminación sufrida por los grandes rivales de los White Sox en la primera ronda de los 'playoffs' de la MLB contra los Milwaukee Brewers.

Los Cubs, uno de los equipos de más larga tradición en la MLB, fundados en 1870, volvían este año a disputar la postemporada por primera vez desde 2020.

Una tradición americana: el papa León XIV ya tiene su 'trading card' A la usanza de los deportistas, se publicó una tarjeta coleccionable

León XIV, nativo de Chicago, es un conocido aficionado de los White Sox. En 2005, acudió como aficionado al primer partido de la Serie Mundial de 2005, en la que los White Sox ganaron 4-0 a los Houston Astros, según informa la MLB.

La broma de León XIV ha tenido importante impacto en Estados Unidos, donde la MLB se encuentra en la fase de los playoffs.

"El papa León XIV no pierde la ocasión para bromear con un aficionado de los Cubs", escribió la MLB en un artículo publicado en su página web.