Los Orioles homenajearán al rapero Tupac Shakur

Hiram Marín

Los Baltimore Orioles rendirán homenaje al fallecido rapero Tupac Shakur mediante un 'bobblehead' conmemorativo que formará parte de su calendario promocional de la temporada 2026.



La entrega se realizará en el Oriole Park at Camden Yards como parte de una noche especial dedicada a su legado. El objeto será uno de los giveaways más llamativos del año para la organización. El anuncio generó amplia atención por el vínculo cultural que representa.

El 'bobblehead' será entregado el 8 de mayo de 2026, cuando los Orioles enfrenten a los Oakland Athletics en Baltimore. La figura se otorgará a los primeros 15 mil aficionados que ingresen al estadio.

El diseño muestra a Tupac con indumentaria de los Orioles, integrándolo simbólicamente al béisbol de la ciudad. La promoción está limitada exclusivamente a ese encuentro.

Aunque Tupac es un ícono del hip hop de la Costa Oeste, su relación con Baltimore fue clave en su formación artística.

Durante su adolescencia vivió en la ciudad y asistió a la Baltimore School for the Arts, donde estudió actuación, poesía y música. Ese periodo es considerado fundamental en el desarrollo de su identidad creativa. Baltimore ha reivindicado constantemente ese vínculo histórico.

El homenaje mediante el 'bobblehead' forma parte de la estrategia de los Orioles de celebrar la cultura local más allá del deporte. La organización ha apostado por integrar figuras influyentes de la historia de la ciudad en su experiencia para los aficionados.

Con esta iniciativa, el club busca conectar generaciones y contextos distintos. El tributo coloca a Tupac como parte del imaginario cultural de Baltimore.