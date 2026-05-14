Los Mets fueron contundentes y lograron su primera barrida del año

Redacción FOX Deportes

Los Mets reaccionaron tras un arranque complicado y vencieron 9-4 a los Tigers este jueves en el Citi Field, para completar su primera barrida de la temporada en casa. Nueva York se vio abajo por tres carreras desde el primer inning, pero Brett Baty respondió de inmediato con un home run de dos rayitas que cambió el ánimo del encuentro.

Más tarde, Juan Soto apareció pese a las molestias en el tobillo derecho y produjo la carrera que le dio ventaja definitiva al conjunto neoyorquino. El despertar ofensivo terminó por confirmar una tarde redonda para un equipo que hace apenas unos días lucía hundido en el fondo de las Grandes Ligas.

Five @Mets homer to sweep the series in New York! pic.twitter.com/YpdumCkCSe — MLB (@MLB) May 14, 2026

El ataque de los Mets encontró respuestas en casi todos los rincones del lineup y volvió a mostrar una versión mucho más agresiva y oportuna. Baty encendió la reacción, Mark Vientos aportó otro cuadrangular de dos carreras y Soto añadió un vuelacercas solitario en la séptima entrada para ampliar la diferencia.

Hayden Senger también colaboró con un toque de bola productor que reflejó el tipo de béisbol que Nueva York había dejado de jugar en semanas recientes. De pronto, los Mets encontraron ritmo, confianza y la capacidad de castigar cada error del rival.

The Mets complete their first sweep of the season! pic.twitter.com/rE6RWb1rXc — Talkin' Baseball (@TalkinBaseball_) May 14, 2026

La tarde parecía complicada para Nolan McLean después de permitir un cuadrangular de tres carreras de Gage Workman apenas en el primer episodio. Sin embargo, el derecho recompuso el camino y terminó entregando 7.0 entradas sólidas, suficientes para darle descanso a un bullpen que venía muy exigido tras el juego del miércoles.

A.J. Ewing abrió el tercer inning con el primer home run de su carrera y Carson Benge siguió alimentando el ataque con velocidad y presión sobre las bases. Todo eso terminó por inclinar el encuentro del lado de Nueva York.

También resultó fundamental la presencia de Soto en la alineación después del fuerte golpe que sufrió en el tobillo derecho durante el compromiso anterior. El dominicano no sólo pudo regresar al terreno, sino que volvió a producir en momentos importantes y firmó otro juego de múltiples imparables.

La victoria además tuvo un valor histórico para la franquicia, pues fue apenas la tercera ocasión en la que los Mets remontan desventajas de múltiples carreras en cada duelo de una barrida de al menos tres juegos. Nueva York volvió a divertirse jugando béisbol y eso empieza a notarse dentro y fuera del diamante.