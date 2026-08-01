Los Mariners y Randy Arozarena sigen con gran paso

Redacción FOX Deportes

Los Seattle Mariners se impusieron 4-3 a los Minnesota Twins tras dejar sobre el terreno a la visita en la novena entrada.

El abridor zurdo Connor Prielipp sufrió desde temprano al permitir un sencillo remolcador de Julio Rodríguez y un pasaporte con casa llena para Mitch Garver.

Randy Arozarena aumentó la ventaja local en el segundo episodio al conectar un cuadrangular solitario por el jardín izquierdo. Por Seattle, Logan Gilbert trabajó siete entradas completas en las que terminó aceptando el daño de la ofensiva rival.

Minnesota vino de atrás pacientemente para meterse de nuevo en la pelea a partir del quinto capítulo con el poder de sus maderos. Luke Keaschall disparó un home run solitario ante Gilbert en el quinto rollo para romper el cero e impulsar la reacción de los Twins.

Trevor Larnach acortó la distancia en la sexta entrada con su noveno vuelacercas de la campaña por todo el jardín central. El empate a tres carreras llegó en el séptimo episodio cuando Víctor Caratini produjo a Brooks Lee mediante un roletazo al cuadro.

El relevista Andrés Muñoz ingresó por los Mariners en la octava entrada y logró colgar los ceros para acreditarse la victoria en la loma. En contraparte, Andrew Morris cargó con la derrota por Minnesota al ser emboscado en la parte baja del noveno capítulo.

Randy Arozarena volvió a ser pieza clave tras embasarse y llegar hasta la antesala para colocar la carrera del gane a noventa pies. Cal Raleigh se vistió de héroe al conectar un roletazo a la primera base que permitió a Arozarena cruzar el plato con la del triunfo.

Con este resultado, los Seattle Mariners lograron un respiro importante al dejar su marca de la temporada en 54 victorias y 58 derrotas. Por su parte, los Minnesota Twins tropezaron al volver a un registro nivelado de 56 triunfos por 56 descalabros.

El triunfo mantiene viva la esperanza de la novena de Seattle por acortar distancias en la recta final del calendario veraniego. Ambos equipos volverán a verse las caras este domingo en T-Mobile Park para definir la serie de fin de semana.