La lesión de Alejandro Kirk, más grave de lo que se esperaba y será operado

Hiram Marín

El catcher mexicano Alejandro Kirk enfrentará una cirugía en el pulgar izquierdo tras confirmarse la gravedad de la lesión sufrida en los primeros días de la temporada 2026.

El catcher de los Toronto Blue Jays fue colocado previamente en la lista de lesionados, pero la evaluación médica determinó que el daño requiere intervención quirúrgica. La operación busca reparar la fractura que compromete su mano de atrapar. La decisión se tomó después de valorar opciones conservadoras sin éxito.

Alejandro Kirk will miss time with a left thumb fracture https://t.co/o5M7TUhwLa pic.twitter.com/7BqFohm5TQ — Talkin' Baseball (@TalkinBaseball_) April 4, 2026

La lesión ocurrió durante un juego ante los Chicago White Sox, cuando recibió un foul tip directo en el pulgar izquierdo. El impacto provocó una dislocación acompañada de fractura, lo que obligó a su salida inmediata del encuentro.

Desde ese momento, el cuerpo médico del equipo encendió las alertas por tratarse de una zona clave para su posición. La inflamación y el dolor limitaron de inmediato su capacidad para continuar.

Tras someterse a estudios con un especialista en mano, se tomó la decisión de proceder con la cirugía, la cual marcará el inicio de su proceso de recuperación.

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De acuerdo con los primeros reportes, el tijuanense estaría fuera de actividad varias semanas, aunque el tiempo exacto dependerá de su evolución postoperatoria. El equipo mantendrá seguimiento cercano durante cada fase de rehabilitación. No se ha establecido una fecha concreta para su regreso.

La baja de Kirk representa un golpe importante para Toronto, tanto por su aporte ofensivo como por su liderazgo detrás del plato. El mexicano, dos veces All-Star, se ha consolidado como pieza clave del equipo en los últimos años.

Su ausencia obligará a los Blue Jays a reajustar su rotación de catchers mientras esperan su recuperación. La organización confía en que pueda volver en buen nivel competitivo.