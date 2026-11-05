Kevin McGonigle y Sal Stewart son los Novatos del Año en MLB

Hiram Marín

La Asociación de Escritores de Béisbol de Estados Unidos reveló oficialmente a los ganadores del prestigioso premio Novato del Año en las Grandes Ligas.

En la Liga Americana, el infielder Kevin McGonigle de los Detroit Tigers se consagró como el vencedor indiscutible tras arrasar en las votaciones.

Kevin McGonigle is the 2026 AL Jackie Robinson Rookie of the Year! pic.twitter.com/wUfVlmdn5O — MLB (@MLB) November 10, 2026

Su destacada campaña desde el Día Inaugural le permitió superar a contendientes como el lanzador Parker Messick para quedarse con el codiciado galardón.

Por su parte, en el circuito de la Liga Nacional, el galardón quedó en manos del infielder Sal Stewart de los Cincinnati Reds.

Sal Stewart is the 2026 NL Jackie Robinson Rookie of the Year! pic.twitter.com/luUhtgvnfR — MLB (@MLB) November 10, 2026

El joven toletero brilló de manera notable al disputar la temporada completa y conectar treinta y dos cuadrangulares con ciento doce carreras impulsadas.

De esta forma, su contundente aporte ofensivo logró imponerse frente a destacadas actuaciones de otros finalistas como Carson Benge y JJ Wetherholt.