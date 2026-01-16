José Ramírez y los Guardians extendieron su relación

Hiram Marín

José Ramírez, uno de los rostros más representativos del béisbol en Cleveland, acordó una extensión de contrato que lo mantendrá ligado a los Guardians hasta la temporada 2032.

El anuncio fue realizado por el propio equipo como una muestra clara de compromiso con su jugador franquicia. Ramírez había expresado en varias ocasiones su deseo de permanecer en la ciudad. La directiva respondió asegurando su futuro a largo plazo.

The Guardians officially announce 7x All-Star José Ramírez has agreed to a new seven-year contract through the 2032 season. pic.twitter.com/NYBS1d62l4 — MLB Network (@MLBNetwork) January 29, 2026

El nuevo acuerdo es por siete temporadas adicionales, comenzando en 2026 y extendiéndose hasta el cierre de la campaña 2032. La extensión se firmó cuando aún restaban años vigentes en su contrato anterior, lo que evitó cualquier escenario de agencia libre. Cleveland apostó por la continuidad antes que por la incertidumbre. La negociación se concretó sin mayores sobresaltos.

El pelotero dominicano viene de otra temporada de alto nivel, en la que reafirmó su condición de jugador completo y constante.

We have signed 3B José Ramírez to a new seven-year contract through the 2032 season.



It was and always will be Cleveland Forever. 🥹#GuardsBall pic.twitter.com/sJjdu7u292 — Cleveland Guardians (@CleGuardians) January 29, 2026

En la campaña 2025 volvió a combinar poder, velocidad y durabilidad, participando prácticamente todos los juegos del calendario. Su impacto ofensivo y defensivo ha sido clave durante más de una década. Esa regularidad fue determinante para sellar el acuerdo.

El contrato incluye una cláusula de no intercambio, que le otorga a José Ramírez control total sobre su futuro deportivo. Esta condición refuerza la posibilidad de que termine su carrera con el mismo uniforme que lo vio consolidarse. Para Cleveland, la extensión garantiza liderazgo dentro y fuera del terreno. Para Ramírez, es la confirmación de una relación construida con lealtad mutua.