Jacob Wilson y The Athletics llegaron a un impresionante acuerdo

El shortstop Jacob Wilson llegó a un acuerdo con The Athletics para firmar una extensión de contrato por siete años y 70 millones de dólares.

El movimiento asegura a una de las piezas centrales del roster a largo plazo. La directiva decidió anticiparse al proceso de arbitraje y agencia libre. Con ello, el club apuesta por estabilidad en una posición clave.

El contrato incluye una opción del equipo para una octava temporada, lo que podría extender el vínculo hasta la campaña de 2033.

SS Jacob Wilson and the Athletics are reportedly in agreement on a seven-year extension. pic.twitter.com/K5dHCQPTCw — MLB Network (@MLBNetwork) January 30, 2026

Esta cláusula le da flexibilidad a la organización para mantener control contractual del jugador. El acuerdo combina años garantizados con proyección a futuro. También refleja la confianza plena del equipo en su desarrollo.

Wilson, de 23 años, tuvo una destacada temporada 2025 en las Grandes Ligas. Fue seleccionado al Juego de Estrellas y terminó segundo en la votación al Novato del Año de la Liga Americana.

Wilson extended 💪



We have agreed to terms with shortstop Jacob Wilson on on a seven-year contract through the 2032 season with a club option for 2033. pic.twitter.com/pa3zwW0FIE — Athletics (@Athletics) January 30, 2026

Su consistencia ofensiva y solidez defensiva lo consolidaron rápidamente. Eso lo convirtió en prioridad para la franquicia.

La extensión se enmarca en el plan de los Athletics de blindar a su núcleo joven de cara a los próximos años. El equipo busca continuidad mientras avanza su proceso de transición rumbo a Las Vegas. Wilson se perfila como uno de los rostros de la organización en esa nueva etapa. El mensaje es claro: construir alrededor de talento joven y probado.