Gran joya de pitcheo de Justin Wrobleski le dio el triunfo a los Dodgers

Redacción FOX Deportes

Los Dodgers mantuvieron su gran momento al derrotar 4-2 a los Phillies en el arranque de la serie en Los Angeles. Justin Wrobleski encabezó la victoria con la actuación más dominante de su joven carrera, al trabajar siete entradas de apenas un hit y recetar nueve ponches. El zurdo mejoró su marca a 7-2 y extendió la racha triunfal del club a seis juegos consecutivos.

Desde el primer inning quedó claro que Wrobleski tenía una noche especial. Retiró a los tres bateadores que enfrentó por la vía del ponche y mantuvo juego sin hit durante cinco entradas completas. La única amenaza temprana de Filadelfia llegó gracias a un error defensivo, mientras el abridor controlaba por completo a una de las alineaciones más peligrosas de las Grandes Ligas.

A la ofensiva, los Dodgers castigaron a Zack Wheeler con cuatro cuadrangulares solitarios. Freddie Freeman abrió el marcador en la primera entrada, Andy Pages aumentó la ventaja en la segunda y Shohei Ohtani conectó su décimo jonrón de la temporada en el tercer episodio. Will Smith completó la exhibición de poder con otro vuelacercas en el quinto capítulo.

The @Dodgers hit four homers en route to a 6th straight win! pic.twitter.com/apVgwtu9c5 — MLB (@MLB) May 30, 2026

La única mancha en la labor de Wrobleski llegó con dos outs en la sexta entrada, cuando Kyle Schwarber disparó su cuadrangular número 22 de la campaña, líder de las Grandes Ligas. Más allá de ese batazo, el zurdo permitió solamente dos corredores en todo el encuentro. Tanner Scott se encargó del noveno episodio para asegurar el triunfo número 37 de los Dodgers en la temporada.