Estos fueron los ganadores y los perdedores de la Serie Mundial

Hiram Marín

Tras la conclusión de la Serie Mundial 2026, en la que los Milwaukee Brewers vencieron de manera contundente 4-1 en la serie a los Tampa Bay Rays, hubo distintos desempeños por parte de ambas novenas y aquí te presentamos a los 5 ganadores y los 5 perdedores del Clásico de Otoño:

Los Ganadores:

William Contreras

USA Today

El catcher venezolano fue la figura indiscutible de la serie y se coronó MVP de la Serie Mundial 2026. No solo guió con maestría al staff de picheo de Milwaukee durante los 5 juegos, sino que conectó batazos oportunos en momentos apremiantes, incluyendo un doblete remolcador clave en la sexta entrada del Juego 5 para asegurar el margen del título.

Jacob Misiorowski

USA Today

El joven prospecto tuvo una postemporada y Serie Mundial de ensueño. Ganó tanto el Juego 1 como el Juego 5 decisivo, donde lanzó 5.2 entradas sin permitir carreras. En el primer juego registró la recta más rápida lanzada en la historia de la Serie Mundial (103.5 mph), consolidándose como un as de élite en las Grandes Ligas.

Cooper Pratt y los jóvenes de los Brewers

USA Today

El infielder Cooper Pratt demostró una madurez sobresaliente para su edad. Tuvo un Juego 4 brillante bateando 4 hits y conectando un Home ron en la entrada 12, y en el Juego 5 empujó dos carreras fundamentales (una carrera impulsada en el segundo rollo y un elevado de sacrificio). Representa la vibrante cara de la nueva camada campeona de Milwaukee.

Pat Murphy

USA Today

Tras 57 años de historia y 44 años desde su última aparición en una Serie Mundial (1982), la organización logró el primer título de Serie Mundial en la historia de la franquicia. Pat Murphy orquestó una postemporada casi perfecta (marca de 11-2 en playoffs), coronando un año en el que también fueron el mejor equipo de la fase regular con 103 victorias.

Abner Uribe y el Bullpen de Milwaukee

USA Today

El cuerpo de relevistas de los Brewers lució intransitable en las entradas finales. En particular, el dominicano Abner Uribe lanzó en 4 de los 5 encuentros sin permitir carreras limpias, registrando la victoria en el Juego 2 y apagando cualquier intento de rebelión de Tampa Bay en momentos cruciales.

Los Perdedores

La ofensiva colectiva de Tampa Bay Rays

USA Today

El bateo de los Rays sufrió un apagón severo ante el pitcheo de Milwaukee. A lo largo de la serie apenas pudieron generar 12 carreras; en el Juego 5 clave, fueron maniatados a solo 4 hits en todo el encuentro (dos de ellos con dos outs en el noveno inning). La falta de bateo oportuno disipó cualquier posibilidad de competir de tú a tú.

Jonathan Aranda

USA Today

El primera base mexicano no pudo encontrar el ritmo frente al pitcheo de los Brewers. Se fue de 4-0 en el Juego 5 y sumó 11 turnos consecutivos sin conectar hit durante los partidos celebrados en Tropicana Field, con lo que reflejó las severas dificultades que atravesó el bateo de los Rays.

Freddy Peralta

USA Today

El abridor dominicano vivió un trago amargo al enfrentarse a su ex equipo. En el Juego 3 cargó con la derrota al permitir 5 carreras limpias y 7 hits en tan solo 4.2 entradas, un golpe del cual Tampa Bay nunca pudo recuperarse en ese juego que perdió por paliza 10-1.

La histórica racha negativa de los Rays en Series Mundiales

USA Today

Tampa Bay cayó por tercera vez en su historia en una Serie Mundial (tras sus derrotas en 2008 y 2020). Con este resultado, se unen al grupo de franquicias con marca de 0-3 en la máxima cita y continúan dentro de la lista de 4 equipos de MLB (los otros son: Mariners, Padres y Rockies), que aún no han ganado un anillo de campeón.

Kevin Cash

USA Today

Aunque llevó al equipo a ganar un agónico Juego 4 en 12 entradas, el mánager de los Rays tuvo que exigir al límite a su bullpen improvisando abridores con tres días de descanso (como Drew Rasmussen en el Juego 5). Su rotación llegó desgastada y la falta de profundidad le terminó pesando ante la agresividad de Milwaukee.