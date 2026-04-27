Espectacular remontada de los Rays sobre Cleveland

Redacción FOX Deportes

Los Tampa Bay Rays se impusieron 3-2 a los Cleveland Guardians en un duelo cerrado que se resolvió en la recta final. La novena de Tampa Bay vino de atrás tras verse abajo en la pizarra y terminó firmando su quinta victoria consecutiva. El juego se disputó en Cleveland con apenas una carrera de diferencia de principio a fin.

Cleveland tomó ventaja en la quinta entrada con un home run de dos carreras de Daniel Schneemann que puso el 2-0 momentáneo. Tampa Bay respondió en la sexta con producción de Ryan Vilade, quien más tarde se convirtió en el protagonista del encuentro. La igualada llegó en la octava con cuadrangular solitario del mexicano Jonathan Aranda, encendiendo la reacción visitante.

Jonathan Aranda homers as @RaysBaseball wins its 5th straight game! pic.twitter.com/LVETM1PnZh — MLB (@MLB) April 28, 2026

El propio Vilade definió el juego en ese mismo octavo episodio con un sencillo productor que rompió el empate y colocó el 3-2 definitivo. El jardinero terminó con tres imparables y dos carreras impulsadas, siendo la figura ofensiva del partido. Tampa Bay armó así un rally de tres anotaciones sin respuesta para darle la vuelta al marcador.

En el pitcheo, Steven Matz se llevó la victoria tras trabajar siete entradas de dos carreras, mientras que el bullpen sostuvo la ventaja con Ian Seymour y el cerrador Bryan Baker, quien sumó el salvamento. La derrota fue para Parker Messick pese a una sólida apertura. Con el resultado, los Rays quedaron con marca de 17-11, mientras que los Guardians se nivelaron en 15-15 en la tabla.