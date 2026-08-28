El Papa León XIV recibió un regalo de su equipo favorito

Hiram Marín

El Papa León XIV recibió un regalo especial por parte del equipo del que es seguidor desde niño. La directiva de los Chicago White Sox le envió una mitra litúrgica adaptada con el diseño y el logotipo oficial de la franquicia, un detalle que capturó la atención del ámbito deportivo y eclesiástico.

La pieza es una versión de alta calidad basada en los sombreros tipo mitra repartidos a los aficionados. El obsequio se entregó durante una audiencia privada en la Santa Sede, lo que consolida la relación entre la franquicia de MLB y el pontífice.

The White Sox Pope Hat has officially landed at the Vatican ? pic.twitter.com/vcWoF9lzg9 — Chicago White Sox (@whitesox) August 27, 2026

La encomienda de llevar la peculiar prenda hasta Roma estuvo a cargo del padre Tom McCarthy, prior de los agustinos en el medio oeste de Estados Unidos y cercano al pontífice. El sacerdote entregó el estuche en persona, para dejar inmortalizada la entrega en las plataformas del club.

El acontecimiento resulta ser un divertido cruce entre la fe y la pasión por el juego de pelota. La imagen de la mitra con el emblema de los White Sox fue presentada en las redes sociales del equipo de MLB, lo que además recordó la afición del Santo Padre por el equipo de Chicago.