El despertar de J.T. Realmuto le dio un gran triunfo a los Phillies

Redacción FOX Deportes

Los Philadelphia Phillies despertaron con una furia ofensiva espectacular en el American Family Field. Tras haber sido blanqueados la noche anterior, desataron un ataque masivo de diecisiete imparables.

Todos los bateadores titulares lograron embasarse al menos una vez durante el emocionante encuentro. Esta explosión con el madero les permitió asegurar una apretada victoria 9-8 sobre los Milwaukee Brewers.

El catcher J.T. Realmuto se convirtió en el gran héroe de la jornada. El veterano arrastraba la peor racha de su carrera con un doloroso promedio bajísimo. Sin embargo, conectó un enorme cuadrangular de tres carreras en la sexta entrada clave.

Con ese batazo y un sencillo previo, remolcó cuatro anotaciones vitales del partido.Kyle Schwarber, Brandon Marsh y Edmundo Sosa también brillaron con tres imparables cada uno. Sosa aportó un cuadrangular solitario ante un lanzamiento sumamente alto y difícil.

Por su parte, Bryson Stott sumó dos indiscutibles y anotó dos carreras importantes. Derek Hill aprovechó el momento para conectar su primer imparable con este uniforme.Toda esta ofensiva fue necesaria para rescatar otra floja apertura de Aaron Nola.

El abridor permitió dos cuadrangulares y abandonó el montículo en el quinto episodio. El relevo también sufrió bastante al permitir cinco anotaciones en los capítulos finales. Finalmente, el taponero Jhoan Duran ponchó la amenaza en la novena para salvar el juego.