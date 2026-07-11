Dominio total de la Liga Americana en el All-Star Game de la MLB

Redacción FOX Deportes

La Liga Americana se impuso 4-0 a la Nacional en el Juego de Estrellas de la Major League Baseball.

Como ha sido una tendencia, el equipo más joven del Clásico de Media Temporada es el que terminó llevándose del encuentro, algo inesperado considerando que la campaña ha estado dominada por equipos de la Liga Nacional, facción que terminó blanqueada en la edición 96 del All-Star Game.

La Americana pegó temprano y nunca soltó la ventaja, tras aprovechar un titubeo del pitcher de los Phillies, Cristopher Sánchez. Las primeras carreras de esta exhibición (que además conmemoró los 250 años de la Independencia de Estados Unidos), fueron impulsadas principalmente por dos jugadores de los Yankees: Cody Bellinger (MVP del juego) y Ben Rice, quienes remolcaron las primeras tres carreras.

😎 ¡LA LIGA AMERICANA REINA EN EL ALL-STAR GAME!



Una noche llena de batazos, grandes jugadas y momentos memorables terminó con la victoria de la Liga Americana en el clásico de mitad de temporada. 🔥💪 #ASGenFOX #MLBenFOX #FOXDeportes pic.twitter.com/UwqCwsqHzg — FOX Deportes (@FOXDeportes) July 15, 2026

La carrera definitiva fue gracias a un cuadrangular de Manuel Vargas en la octava entrada.

Tremendo pitcheo el que tuvo la Liga Americana gracias a las actuaciones dominantes de Dylan Cease, Parker Messick y Michael Wacha. El equipo de La Nacional tuvo que esperar hasta la cuarta entrada para pegar su primer hit. De hecho, a punto estuvo de empatar el récord de menos hits en un Juego de Estrellas, pero Otto López consiguió pegar un batazo valedero ya en la novena entrada.

Ya son 23 victorias en las últimos 29 Clásicos de Media Temporada para la Liga Americana.

Fue una jornada decepcionante para los fanáticos de los Phillies, pues su lanzador as, Cristopher Sánchez (favorito a ganar el premio Cy Young) fue atacado muy rápidamente, además de que en el Home Run Derby de la víspera, su bateador favorito Kyle Schwarber perdió contra Jordan Walker.

Gran victoria de la de la Liga Americana en Filadelfia, pues con una joya de pitcheo y un instinto ‘asesino’ en las primeras entradas, se apuntaron un Juego de Estrellas muy especial por el ‘onomástico’ de Estados Unidos.