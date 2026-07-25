Corto pero sustancioso regreso de Max Scherzer con los Blue Jays

EFE

El retorno de Max Scherzer desde la lista de lesionados dejó un sabor agridulce, pero suficiente para contribuir al triunfo de Toronto.

En el día de su cumpleaños 42, el diestro trabajó durante dos entradas y dos tercios de labor pesada en Nationals Park. A pesar de necesitar 75 lanzamientos para concretar su actuación, el veterano limitó el daño a una sola carrera ante su exequipo.

Max Scherzer received a standing ovation in his return to Nationals Park 👏



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Con este resultado, los Blue Jays abrieron la serie con una apretada victoria de 3-2 sobre los Washington Nationals.

Aunque el control le exigió al máximo desde el inicio, el ganador de tres Premios Cy Young logró salir con vida de varios contratiempos.

Scherzer sorteó las bases llenas en el primer episodio y aceptó un doblete remolcador de Luis García Jr. en el segundo. Tras recetar cuatro ponches en la jornada, se colocó a solo ocho de empatar a Walter Johnson en el décimo lugar histórico de la MLB. Su efectividad, que venía castigada por un inicio de campaña accidentado, se redujo ligeramente para situarse en 9.49.

A SPECIAL #SCHERZDAY 🥳🎂



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Al concretar el out final de su apertura tras un intenso duelo de 12 pitcheos ante Daylen Lile, abandonó el montículo bajo aplausos.

La afición de Washington le brindó una calurosa ovación en reconocimiento a la etapa brillante que protagonizó allí entre 2015 y 2021. Dejó el juego con ventaja parcial de 2-1 para los canadienses, diferencia que el bullpen supo gestionar en los tramos posteriores. El diestro mostró chispazos de su jerarquía en una labor donde la efectividad pesó más que la duración.

Esta presentación representó apenas su séptima salida de un año empañado por molestias físicas en la espalda, tobillo y antebrazo.