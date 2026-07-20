Con Manny Machado encendido, los Padres ganaron en Miami

Redacción FOX Deportes

Los San Diego Padres impusieron su ritmo en Citi Field al derrotar 7-2 a Miami Marlins. La ofensiva californiana despertó en la tercera entrada con un oportuno home run de dos carreras a cuenta de Manny Machado.

Los de Florida respondieron inmediatamente en el cierre con un elevado de sacrificio para anotar su primera carrera.

Sin embargo, el pitcheo relevista de San Diego coontuvo cualquier intento de remontada para dominar el encuentro.

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El cuerpo de relevistas visitante saltó al montículo para aplacar por completo a los bateadores de los Marlins.

El pitcheo de los californianos firmó un trabajo impecable permitiendo muy pocos imparables a la ofensiva local.

Por parte de los de Miami, su abridor se sostuvo durante varias entradas pero terminó cargando con la derrota.

En el séptimo capítulo, los Padres aumentaron la ventaja mediante un batazo oportuno con corredores en base.

La artillería californiana terminó por resolver el juego en un octavo episodio letal frente al relevo de Miami. Un cuadrangular solitario y un sencillo remolcador coronaron el ataque visitante para distanciar la pizarra.

Los Marlins descontaron brevemente en el cierre gracias a un imparable impulsador hacia el jardín central.

Finalmente, la ofensiva de San Diego selló el marcador en la novena entrada para decretar el definitivo siete por dos.

Manny Machado destacó brillantemente con el madero al pegar un home run y liderar el ataque con tres carreras producidas. La victoria le permitió a los californianos asegurar el compromiso como visitantes y mantener un paso firme.

En contraste, los Marlins sufrieron un doloroso tropiezo ante su afición al no poder descifrar los envíos rivales.

Con este resultado final de 7-2, Los Padres celebraron un triunfo contundente apoyado en su bateo de poder.