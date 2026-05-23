Bryan Torres y su debut soñado en MLB tras 11 años en Ligas Mayores

Redacción FOX Deportes

La espera terminó para Bryan Torres. El puertorriqueño debutó este sábado en las MLB y respondió de inmediato al conectar un cuadrangular en la victoria de los Cardinals por 8-1 sobre los Reds, en el primer juego de la doble cartelera disputada en el Great American Ball Park. Además del home run, se embasó en tres ocasiones y dejó una de las imágenes más emotivas de la jornada.

El jardinero de 28 años tuvo que recorrer un camino poco convencional para llegar al máximo nivel. Pasó cinco temporadas en las ligas de novatos de los Brewers y, tras la pausa provocada por la pandemia, disputó una única campaña en Doble A con los Giants. Los resultados no fueron los esperados y su permanencia en el beisbol quedó en entredicho.

Bryan Torres homers in his Major League debut! pic.twitter.com/TsfP3Mj4YI — MLB (@MLB) May 23, 2026

Lejos de darse por vencido, Torres encontró una segunda oportunidad en el beisbol independiente, donde permaneció dos años antes de regresar a las Ligas Menores.

Fueron tres temporadas más de trabajo y perseverancia hasta recibir el ansiado llamado de San Luis. Cuando finalmente llegó el momento, no solo debutó, sino que también sacó la pelota del parque en su primer día como ligamayorista.

What a debut for Bryan Torres! pic.twitter.com/1mWACxFQ6X — St. Louis Cardinals (@Cardinals) May 23, 2026

Tras el encuentro, Torres recordó que hubo un momento en que llegó a pensar en el retiro, aunque decidió entregarse por completo a su objetivo. También evocó una conversación con su hermano antes de su segunda temporada en el circuito independiente.

“No intentes hacer lo mismo que el año pasado”, le aconsejó. La respuesta fue contundente: “Voy a hacerlo mejor”, una frase que terminó marcando el rumbo de su carrera.