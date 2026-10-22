¿Así o más cerrado?, los Brewers ganaron con poco, pero tienen ventaja

Hiram Marín

Los Milwaukee Brewers vencieron 3-2 a los Tampa Bay Rays para golpear primero en el juego inaugural de la Serie Mundial en el American Family Field.

En el montículo, el derecho Jacob Misiorowski tomó la responsabilidad por la escuadra local, mientras que el experimentado Nick Martinez abrió el fuego por los visitantes. Milwaukee tomó la ventaja fabricando dos carreras desde temprano, pero la visita apretó la pizarra en la alta de la cuarta entrada con un rodado productivo de Jonathan Aranda para acortar la distancia.

La ofensiva de Milwaukee supo responder en los momentos oportunos, combinando imparables clave y agresividad en las bases para asegurar la victoria.

Por el bando de los Rays, la figura con el madero fue precisamente el mexicano Jonathan Aranda, quien firmó una destacada actuación de tres imparables.

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No obstante, los batazos de Tampa Bay terminaron neutralizados por una defensiva de los Brewers que lució impecable sin cometer errores a lo largo de las nueve entradas.

El duelo de pitcheo entre Misiorowski y Martinez abrió paso a un agarrón estratégico donde ambos cuerpos de pitcheo trabajaron al límite.

Los abridores y relevistas de Milwaukee lucieron sobrios al colgar ceros fundamentales y resistir embates feroces con hombres en posición de anotar. Del otro lado, el pitcheo de Tampa Bay contuvo el daño a solo ocho hits permitidos, manteniendo el choque cerrado e incierto hasta la caída del out 27 en tierras de Wisconsin.

Con este triunfo por la mínima diferencia, Milwaukee dio el primer paso firme hacia la conquista del título del Clásico de Otoño. La actividad no da tregua y el segundo episodio de esta emocionante batalla se disputará este mismo sábado 24 de octubre.

La cita volverá a ser en el American Family Field de Milwaukee, donde los locales buscarán ampliar la ventaja antes de que la serie viaje a territorio de Florida.