Los números jugarían en contra de Edson Álvarez y su fichaje a la Real Sociedad

Oscar Sandoval

La Real Sociedad habría mostrado interés en Edson Álvarez durante las últimas horas. El mediocampista no entraría en los planes del West Ham y las negociaciones entre ambos clubes continuarían. Sin embargo, las estadísticas exhiben al mexicano quien tendría la oportunidad de revertir la situación jugando con regularidad.

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La campaña pasada fue complicada para el capitán de la Selección Mexicana, quien sufrió varios problemas físicos durante su cesión a Fenerbahçe y de acuerdo con los parámetros de Comparisonator, sus estadísticas no lo colocan entre los mediocampistas más destacados de La Liga, pero el ‘Machín’ tendría la última palabra.

Según el portal de análisis con inteligencia artificial, Álvarez promedia 8.3 balones perdidos, 8.7 recuperaciones y cuatro intercepciones por partido. Además, participa activamente en la salida del balón con 47.5 pases por cada 90 minutos, de los cuales 42.8 llegan a buen destino, mientras que registra un promedio de 0.1 asistencias.

🚨🇲🇽 Edson Alvarez, expected to leave West Ham with first club to club talks between West Ham and Real Sociedad.



Ajax are also well informed about situation and working on the deal to bring him back. pic.twitter.com/AZ2apCDae6 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 29, 2026

En los duelos individuales también presenta cifras discretas. De los 16.5 enfrentamientos que disputa por partido, gana 8.1, incluidos 0.8 por vía aérea y 0.6 en acciones defensivas.

A sus 28 años, el mexicano tendría la posibilidad de mejorar esos registros con mayor continuidad y protagonismo si finalmente se concreta su llegada a la Real Sociedad.