¡Lo aprovecha! Heriberto Jurado anotó su primer gol con el Cercle Brugge

Redacción FOX Deportes

Las oportunidades son para aprovecharse y justo así lo hizo Heriberto Jurado con el Cercle Brugge.

Es verdad que el delantero mexicano no ha visto minutos en la liga de Bélgica, pero se le dio la opción de ser titular en la Copa y el mexicano la hizo valer con el gol que le dio la victoria (1-0) y la clasificación a su club sobre el Kortrijk.

Jurado se hizo con el balón pegado a la línea de banda, se despegó a su marcador con un recorte, propuso una pared en el área, se la dieron y antes de llegar al vértice del área chica definió con fuerza a segundo poste. Primer gol del ariete ‘azteca’ en Europa, luego de no haber jugado en toda la campaña.

Quizá este gol clasificatorio a los octavos de final le conceda más oportunidades, pues hasta ahora solo acumula tres suplencias en los 12 partidos que van de la liga, en el resto, no ha sido convocado.

“Locura mexicana”, fue la descripción que le hizo el Cercle Brugge a las imágenes del festejo de Jurado, quien llegó al club para la temporada pasada (procedente del Necaxa) y por ahora solo lleva un minuto en la Jupiler League (nombre del torneo doméstico belga), sumado la temporada pasada, 10 en Conference League y ahora 66 en la Copa.

Jurado, extremo izquierdo de 20 años, apostó por emigrar a Europa y espera que su panorama mejore.