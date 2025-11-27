Es oficial, Santiago Giménez pasará por el quirófano

Redacción FOX Deportes

Santiago Giménez está lesionado del tobillo desde octubre y su regreso a las canchas se prolongará debido a una operación a la que se someterá este jueves 18 de diciembre.

Massimiliano Allegri dio detalles de la situación del mexicano, en conferencia de prensa previa a la semifinal de la Supercoppa Italiana, en la que el Milan se medirá a Napoli:

“(Giménez) pasó por un período de terapia conservadora, pero el problema reapareció en los últimos días y le han recomendado una intervención menor. Esperamos tenerlo de vuelta lo antes posible”.

El entrenador de los ‘Rossoneri’ no dio más detalles del proceso; sin embargo, la Gazzetta dello Sport asegura que el mexicano podría estar de baja de dos a seis semanas. Además, el rotativo italiano informa que el entorno del ‘Bebote’ ya busca algún equipo con el que pueda jugar el próximo semestre, tras no ser la primera opción en el ataque del Milan.