Enrique Gómez

Jugar en la segunda división de Inglaterra es mejor que no jugar ni en la segunda división de Inglaterra y después de varios meses al margen, Edson Álvarez al fin se afianzó con el West Ham.

Por tercer partido consecutivo, el mexicano tuvo minutos en el Championship inglés y pudo celebrar su primera victoria en liga. El mediocampista defensivo jugó los 90 minutos contra el Stoke City pese a que fue amonestado apenas con un cuarto de hora en el terreno de juego.

Así, después de no salir ni a la banca para los primeros 15 partidos de liga y de solo haber jugado la Copa el 8 de agosto, Álvarez hiló tres partidos consecutivos viendo actividad, todos ellos como titular y en un par, completando todos los minutos. La diferencia fue que ahora su equipo sí ganó.

Edson regresó a los ‘Hammers’ (recién descendidos de la Premier League) para esta temporada luego de un año a préstamo con el Fenerbahce de Turquía. El mexicano estaba borrado en el equipo, pero el despido de Nuno Espírito Santo como entrenador hace unas semanas le iluminó la vida, pues inició de cero con Scott Parker y el entrenador le dio la confianza de inmediato.

El West Ham es noveno del Championship con 27 puntos y ganó su primer partido desde el 17 de octubre, sin embargo, la cima no se ve tan lejana, pues tan solo ocho puntos lo separan del líder Middlesbrough que, tiene las mismas unidades que Wolverhampton, West Bromwich y Stoke.

Veremos si el cambio de entrenador puede revolucionar al equipo hacia la segunda mitad de la temporada y el mexicano logra ganar regularidad para volver al máximo circuito el próximo año, ya sea con este u otro club.