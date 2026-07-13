Tras una accidentada etapa 12, Tadej Pogacar sigue como líder en el Tour de Francia

Redacción FOX Deportes

Soren Waerenskjold ganó en Nevers en una jornada donde Tadej Pogacar defendió con éxito su liderato. El pelotón voló a una velocidad promedio récord de 50.91 km/h, la más rápida en la historia del Tour. Pogacar cruzó a salvo para certificar otra fecha memorable y retener el liderato. Con este día vestido de amarillo, el esloveno alcanzó la cifra de 60 maillots, igualando el récord histórico de Miguel Induráin.

La tensión del día provocó una aparatosa caída masiva que rompió el grupo y obligó a poner pie a tierra. En medio del desorden, Isaac del Toro se detuvo para ayudar a sus rivales a levantarse de la carretera.

Tras su noble gesto, el joven de Ensenada remontó posiciones a base de riñón para reconectar con los favoritos. Su enorme esfuerzo físico le permitió entrar con el grupo principal sin perder un solo segundo.

Este despliegue consolidó al mexicano en la séptima posición de la clasificación general individual. Además, Del Toro brilla en la clasificación de los jóvenes, donde marcha en un destacado segundo lugar.

A solo 5 minutos y 8 segundos de la cima general, el bajacaliforniano se mantiene firme en la pelea. Con su rendimiento actual, se codea sin complejos ante figuras de la talla de Vingegaard y Evenepoel.