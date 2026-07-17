Tom Brady y Logan Paul llegaron a las manos en una conferencia

Hiram Marín

La WWE sacudió las redes al publicar el video donde Tom Brady le propina una cachetada a Logan Paul durante un evento en Nueva York. El incidente escaló rápidamente de las palabras a los golpes físicos ante la mirada atónita de los presentes en el recinto. La intervención inmediata de la estrella de la NBA, Karl-Anthony Towns, evitó que la confrontación pasara a mayores en ese instante.

El contexto de esta agresión física se remonta al reciente partido de flag football donde Brady ya le había lanzado un balonazo al luchador. Aquel primer roce en Los Ángeles encendió una intensa guerra de declaraciones que continuó escalando con fuerza a través de plataformas digitales. La aparición de Towns en la escena neoyorquina confirmó que la rivalidad cruzó las fronteras hacia el terreno de la WWE.

La tensión entre ambos atletas se siente completamente real y el fuerte impacto en el rostro de Logan Paul dejó claro el enojo del quarterback. Sin embargo, la oportuna transmisión del evento por los canales oficiales de la empresa despierta dudas en la prensa deportiva sobre las verdaderas intenciones. Muchos analistas aseguran que esto podría tratarse de una estrategia meticulosa para ajustar cuentas pendientes en un ring.

La violenta confrontación asegura que Tom Brady ha entrado formalmente al radar de la compañía para cobrar venganza por los insultos recibidos. El estatus de leyenda del quarterback y la relevancia de Logan Paul garantizan un impacto mediático masivo para la compañía de entretenimiento. Las piezas están oficialmente colocadas en el tablero y el reto quedó lanzado para que Brady resuelva esto en el cuadrilátero.