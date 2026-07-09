Tim Merlier se llevó la octava etapa del Tour, Tadej Pogacar mantiene el liderato

Redacción FOX Deportes

Tim Merlier firmó el doblete en Bergerac al llevarse la victoria en el sprint de la octava etapa del Tour de Francia. El belga vino desde atrás y sin apoyo de su equipo para ganarle la partida a Girmay en un cierre que se corrió a mil por hora. El pelotón cumplió con el guion esperado y ya se enfoca en la dura etapa de media montaña antes del día de descanso.

En la general, el esloveno Tadej Pogacar no suelta el liderato y sigue firme con el 'maillot0 amarillo en una sede histórica. El bicampeón del mundo mantiene la ventaja que sacó en las subidas y que dejó la carrera prácticamente sentenciada. Los favoritos evitaron caídas o sustos y prefirieron rodar tranquilos para librar el día sin contratiempos.

El ciclismo mexicano brilla con luz propia gracias al gran papel que está haciendo Isaac del Toro en las carreteras francesas. El joven tricolor marcha segundo en la clasificación juvenil detrás de Evenepoel y es tercero en la tabla general absoluta. Su enorme regularidad en esta primera semana lo tiene metido de lleno en la pelea por el podio.

La fuga del día corrió por cuenta del incansable Jakub Otruba, del Caja Rural, que se lanzó al frente junto a Slock y Guernalec. Este grupo de valientes le puso sabor a la etapa desde temprano, desafiando el control de los equipos de los velocistas. Slock fue el último en tirar la toalla a poco más de un kilómetro de la meta tras una escapada de 175 kilómetros.