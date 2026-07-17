Tadej Pogacar e Isaac del Toro dominaron la etapa 14 del Tour de Francia

Hiram Marín

El UAE Team Emirates firmó un histórico 1-2 en la etapa 14 del Tour de Francia, que conectó las localidades de Pau y Cahors. Tadej Pogacar se llevó una victoria incontestable tras lanzar un ataque demoledor en el tramo final, consolidando aún más su dominio en la clasificación general de la carrera.

La gran sorpresa del día la dio el mexicano Isaac del Toro, quien conquistó un brillante segundo lugar tras vencer en un espectacular y cerrado sprint final al belga Wout van Aert. El joven ciclista bajacaliforniano mostró una potencia descomunal para ganarle la posición al experimentado velocista en los últimos metros de la línea de meta.

Con este monumental resultado, Pogacar afianza sólidamente el maillot amarillo de líder. Por su parte, Del Toro baja al octavo puesto general pero se mete tercero en el podio de los jóvenes, aún a 46 segundos de Juan Ayuso sin poder recuperar el liderato juvenil.

La batalla continuará este domingo con la etapa 14, un exigente recorrido de alta montaña que llevará al pelotón hacia los Pirineos, finalizando en el temido puerto de Pla d'Adet. El UAE Team Emirates llegará con la motivación a tope y el control absoluto de la carrera tras este golpe de autoridad.