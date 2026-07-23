Tadej Pogacar, a nada de ser inalcanzable en el Tour de Francia

Redacción FOX Deportes

Tadej Pogacar ganó la etapa 19 del Tour de Francia al coronar en solitario la cima de Isola 2000 tras lanzar un ataque definitivo a 9 kilómetros de la meta.

El corredor esloveno superó a los integrantes de la fuga del día y cruzó la línea de meta con una ventaja clara sobre sus perseguidores directos. Con este resultado, el líder del UAE Team Emirates consolidó su primer lugar en la clasificación general e incrementó su ventaja en el liderato.

⛰️ 26th stage win, first at Alpe d’Huez !



⛰️ 26ème victoire d’étape, la première à l’Alpe d’Huez !#TDF2026 pic.twitter.com/hWXPtzRTlh — Tour de France™ (@LeTour) July 24, 2026

Richard Carapaz fue uno de los grandes protagonistas de la jornada al formar parte de la escapada inicial y sumar puntos en los puertos de montaña.

El ciclista ecuatoriano se mantuvo en la cabeza de carrera durante la mayor parte del recorrido y terminó en la tercera posición de la etapa. Gracias a los puntos acumulados en la alta montaña, Carapaz aseguró matemáticamente el maillot de lunares rojos como campeón de la montaña.

Another milestone for the reigning World Champion. 💛



L’arc-en-ciel conquiert enfin l’Alpe d’Huez. 🌈#TDF2026 pic.twitter.com/H83YaVfPDa — Tour de France™ (@LeTour) July 24, 2026

Por su parte, el mexicano Isaac del Toro completó una destacada actuación al mantenerse con el grupo de favoritos en los ascensos más exigentes. El corredor cruzó la meta en las primeras posiciones junto a nombres como Remco Evenepoel y Jonas Vingegaard, quienes defendieron sus puestos en la parte alta. Del Toro logró mantener su posición en el top 10 de la clasificación general y se afianzó en la pelea de la camiseta blanca.

Al finalizar la etapa, Tadej Pogačar se mantuvo firme en el maillot amarillo de líder general, escoltado por Jonas Vingegaard en el segundo puesto. Richard Carapaz asumió definitivamente el maillot de lunares como líder de la clasificación de la montaña tras su gran desempeño. Finalmente, Biniam Girmay conservó el maillot verde de la clasificación por puntos y Remco Evenepoel continuó al frente de la clasificación de los jóvenes.