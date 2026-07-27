¿Qué sigue para Isaac del Toro después de su extraordinario Tour de France?

Hiram Marín

Tras cerrar un Tour de France brillante con el tercer lugar general y el maillot blanco de los jóvenes, Isaac del Toro entra en una fase de descanso bien merecida.

Este resultado en París no solo confirma su talento, sino que lo consolida como una de las piezas más fuertes dentro del UAE Team Emirates-XRG. Lo que viene ahora para el mexicano es asimilar el golpe sobre la mesa que acaba de dar.

💛 From Barcelona to Paris, from Montjuïc to Montmartre, three weeks of excitement, suffering, passion and battle. That was the #TDF2026!



💛 De Barcelone à Paris, de la colline de MontjuÏc à la Butte Montmartre, 3 semaines d'émotions, de souffrance, de ferveur, de combat.… pic.twitter.com/yOnBPJGD8p — Tour de France™ (@LeTour) July 27, 2026

Sus siguientes pasos dependerán del plan de trabajo que arme con su equipo y de cómo se acomoden las agendas con figuras como Tadej Pogacar. Del Toro ya no es un novato a prueba, sino un corredor con el peso necesario para exigir protagonismo.

Hacia el cierre del año y las siguientes campañas, el bajacaliforniano apunta a escenarios de primer nivel. En el radar para consolidarse aparecen las otras dos grandes rutas: la Vuelta a España o un regreso al Giro d'Italia, además de clásicas de un día como Il Lombardia o la Lieja-Bastoña-Lieja, e incluso pruebas de una semana tipo Tirreno-Adriático o la Itzulia Basque Country.

Su victoria en la segunda etapa y la constancia para mantenerse con los mejores lo disparan en el ranking mundial de la UCI (Unión Ciclista Internacional).

🤍 Final standings for the white jersey of best young rider



A final standings decided on the final HC climb of the #TDF2026, which promises some magnificent battles in the future!



🤍 Classement final du maillot blanc de meilleur jeune



Un classement final dessiné dans la… pic.twitter.com/PJE5iwfOSG — Tour de France™ (@LeTour) July 27, 2026

Con los puntos sumados en Francia, el mexicano se mete de lleno en la conversación donde compiten nombres como Remco Evenepoel y Jonas Vingegaard. Su actuación demuestra que tiene las piernas para responder cuando la carrera se pone seria.

Además de los premios económicos logrados en la competencia, el ciclista de 22 años se confirma como un gran referente del deporte mexicano. Lo que sigue para él será evaluar junto a sus directores si disputa otra gran cita este mismo año o si enfoca sus baterías en la preparación del siguiente ciclo. Isaac del Toro ya demostró de qué está hecho y apenas va empezando.