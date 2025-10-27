NFL, MLB, NBA, NHL y MLS le dan vida al equinoccio deportivo

Hiram Marín

El 17 de octubre de 1971, cuando en la misma fecha se llevaron a cabo partidos de las principales 4 ligas deportivas de Estados Unidos, se registró la primera edición del llamado equinoccio deportivo. Un fenómeno que se ha repetido año con año y que este lunes 27 de octubre volvió a suceder, ya con la participación de la MLS.

Y es que sin duda esta fecha es soñada por los aficionados del deporte, pues se celebra por lo menos un partido de cada una de estas ligas, lo que permite sin duda pasar el tiempo disfrutando de las hazañas de sus ídolos.

HAPPY SPORTS EQUINOX DAY!!! 🙌



🏈 WSH vs. KC on MNF

⚾️ World Series Game 3

🏀 11 NBA Games

🥅 2 NHL Gamespic.twitter.com/IWVNJAGNsi — theScore (@theScore) October 27, 2025

El Juego 3 de la Serie Mundial de béisbol entre Blue Jays y Dodgers por parte de MLB, el Monday Night Football entre Commanders y Chiefs en la NFL, además de 11 juegos de basquetbol de la NBA, dos juegos de hockey sobre hielo de la NHL y dos partidos de futbol de la MLS le darán forma al fenómeno deportivo.

En el primer equinoccio deportivo que se registró en 1971 se jugaron 12 partidos de NFL, 3 de NBA, 6 de NHL y uno de MLB. La MLS todavía no surgía como una liga fuerte, pues era la época en la que aún existía la North American Soccer League, pero no tenía la fuerza del circuito actual como para ser tomada en cuenta dentro del equinoccio.

THE SPORTS EQUINOX IS HERE!



All 4 major U.S. sports + MLS are in action tonight!



🏈 MNF: Commanders vs Chiefs

⚾️ World Series Game 3

🏀 11 NBA Games

🏒 2 NHL Games

⚽️ 2 MLS Playoffs



Only the 32nd time in HISTORY this has happened!#SportsEquinox #MNF #WorldSeries #NBA #NHL… pic.twitter.com/ekZa0OSadJ — ClutchPoints (@ClutchPoints) October 27, 2025

Sin duda roba atención la Serie Mundial y ver enfrentarse a Shohei Ohtani y a Vladimir Guerrero Jr., pero lo mejor es que cada aficionado podrá escoger su deporte favorito, pero sin duda alguna querrá estar pendiente de los otros frentes.