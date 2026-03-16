Murió Chuck Norris, ícono del cine y el deporte

Hiram Marín

El artista marcial, deportista y actor Carlos Ray 'Chuck' Norris, falleció a los 86 años este 20 de marzo tras una emergencia médica en Kauai, Hawai. Su familia confirmó que murió rodeado de sus seres queridos, dejando un legado que trascendió tanto la pantalla como los tatamis de karate. La noticia conmocionó al mundo entero que lo recuerda por décadas de disciplina y logros deportivos.

Antes de ser un ícono del cine de acción, Norris fue campeón mundial invicto de karate y se destacó en competencias profesionales, con lo que demostró un dominio y fortaleza física que pocos alcanzaron. Su formación y ética lo convirtieron en un referente dentro de las artes marciales, inspirando a generaciones de atletas y aficionados por igual.

Chuck Norris and Bruce Lee at the Colosseum in Rome, 1972. pic.twitter.com/0pEi7kb2Uj — cinesthetic. (@TheCinesthetic) March 20, 2026

El Tang Soo Do fue una de las bases fundamentales en la formación marcial de Chuck Norris, quien lo practicó durante su servicio en la Fuerza Aérea de Estados Unidos en Corea del Sur. Esta derivación del Taekwondo, influenciado por disciplinas chinas, japonesas y coreanas se caracteriza por su énfasis en las patadas, la disciplina y el desarrollo integral del practicante.

A partir de ese aprendizaje, Norris evolucionó su técnica con el paso de los años hasta crear su propio sistema, tomando al Tang Soo Do como cimiento de una propuesta más amplia enfocada en la efectividad y la filosofía marcial.

En 1979 fundó la United Fighting Arts Federation (UFAF), organización que promovió la enseñanza y certificación del estilo marcial que desarrolló, conocido como Chun Kuk Do. Con ello consolidó un espacio para que instructores y estudiantes mantuvieran altos estándares y perpetuaran su filosofía de disciplina, respeto y superación.

Chuck Norris compartió con la leyenda de las artes marciales, Bruce Lee, una de las rivalidades y amistades más emblemáticas del cine y las artes marciales. Ambos se enfrentaron en la icónica película Way of the Dragon, un combate que se convirtió en un referente absoluto de la acción en la pantalla grande.

Además, su influencia se extendió a la juventud mediante la creación de Kickstart Kids, un programa que utiliza las artes marciales para fomentar el carácter y la responsabilidad en adolescentes. A través de sus proyectos, películas y competencias, Chuck Norris dejó una huella imborrable en el deporte y la cultura, como un símbolo de dedicación y fortaleza.