Llegó el final para Blue Demon Jr.: comenzará gira de despedida

EFE

Blue Demon Jr., figura de la lucha libre mexicana, anunció este lunes que realizará una gira para despedirse de los cuadriláteros luego de 41 años de carrera.

"No es el accidente el motivo de mi retiro. Fui un padre ausente por mucho tiempo y ese es el motivo principal; quiero darle mi tiempo y mi salud a mis hijos, a mi esposa y a mis amigos. Mi cuerpo ya está diciendo que le baje", aseveró el luchador en conferencia de prensa.

Blue Demon Jr., hijo de la leyenda, del mismo nombre, que iluminó la lucha libre a nivel nacional e internacional en el siglo pasado, se refirió al accidente automovilístico que sufrió el año anterior, que de una u otra manera ha acelerado su retiro.

"No saben la responsabilidad que es llevar este nombre; hay días interminables como enmascarado. La última gira será kilométrica, pero lo que mi padre forjó en mí no tiene nombre. Es un honor para que el público me haya hecho suyo. Lo agradezco con creces", subrayó en referencia a la época que marcó su padre junto al Santo, como las dos más grandes leyendas de la lucha libre mexicana.

El 'Demonio Azul' dejó ver sus emociones en sus ojos cristalinos y recordó con cariño cada viaja a través del mundo para preservar el nombre de su padre y forjarse el suyo en este deporte.

"Me quedo definitivamente con todas las caras sonrientes y aplausos, con las arenas llenas cuando la gente coreaba mi nombre, realmente me quedo con un buen sabor de boca porque la lucha libre que a mí me tocó, que viví y aprendí, fue la que me transmitió directamente mi papá, lo que más aprendí fue la educación tanto cultural como deportiva", apuntó.