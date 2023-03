Las 5 'must' para arrancar la semana

Todo lo que debes saber del fin de semana deportivo, y los pormenores de los eventos que se celebrarán en los próximos siete días están aquí.

Humillación histórica

Manchester United visitó al Liverpool, en la Jornada 26 de la Premier League y se llevó la peor derrota de su historia en el torneo inglés. Los ‘Red Devils’ cayerón 0-7, tras anotaciones de Cody Gakpo (43’ y 50’), Darwin Núñez (47’ y 75’), Mohamed Salah (66’ y 83’) y Roberto Firmino (88’). Ahora los de Erik ten Hag buscarán recomponer el paso en la Europa League.

‘Checo’ Pérez arranca la temporada con podio

El mexicano partió en segundo sitio en el Gran Premio de Baréin y consiguió mantener la posición hasta el final de la carrera, a pesar de los embates de Fernando Alonso. Con este resultado Red Bull Racing consiguió el 1-2, pues Max Verstappen se quedó con el primer sitio.

Sorpresas en la Liga MX

La Jornada 10 del torneo mexicano dejó resultados que pocos imaginaban. Mazatlán le ganó 3-1 al Cruz Azul, Puebla se impuso 2-4 a Pumas, en Ciudad Universitaria, y Toluca cayó 1-0 frente a Querétaro, en lo que marcó el primer triunfo de los ‘Gallos’ en el Clausura 2023.

Plaaay Baaall!

Todo está listo para que inicie el Clásico Mundial de Béisbol. Las sedes del torneo serán: Taichung, Taiwán; Tokio, Japón; Phoenix, Estados Unidos, y Miami, Estados Unidos. El Grupo A comienza actividades el 8 de marzo; mientras que México y Estados Unidos (ambos en el Sector C), iniciarán su andar el 11 de marzo.

Vuelven las competencias europeas

Los duelos de vuelta de octavos de final de la Champions League arrancan el 7 de marzo con Chelsea vs Borussia Bortmund y Benfica vs Club Brugge. El 8 de marzo se miden Bayern Munich vs PSG y Tottenham vs Milan. Mientras tanto, en la Europa League se jugarán los ocho duelos de ida de octavos de final el 9 de marzo.