Las 5 'must' para arrancar la semana

Karla Villegas Gama

La semana está cargada de actividad y entre los eventos más vistosos están los torneos de copa en Europa, así como el Super Bowl.

A continuación te presentamos las cinco noticias que debes saber.

Vuelven los torneos de Copa Copyright: Reuters

Alemania, España, Francia, Inglaterra e Italia tendrán competencias a mitad de semana. La Copa de Francia arrancará los octavos de final; la Pokal, la Copa del Rey y la Coppa Italia celebrarán los cuartos , y la Carabao Cup tiene todo listo para las semifinales de vuelta.

Carlos Alcaraz hace historia Copyright: Reuters

El español se impuso a Novak Djokovic en el Australian Open con sets de 2-6, 6-2, 6-3, 7-5; con ello, se convirtió en el tenista más joven en completar el career Grand Slam, a los 22 años y 272 días, superando al francés Don Budge, quien sostenía el récord desde 1938, con 22 años y 363 años. Este fue el séptimo triunfo de Alcaraz en un major.

Todo listo para el Super Bowl Copyright: Reuters

Los New England Patriots se medirán a los Seattle Seahawks para definir al campeón de la temporada 2025 de la NFL. El partido se realizará en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California. La única vez que estos equipos se han visto las caras en el Super Bowl de la campaña 2014 con triunfo de 28-24 para los ‘Pats’.

Italia recibe a los Juegos Olímpicos de Invierno Copyright: Reuters

El evento deportivo se realizará en las ciudades de Milán y Cortina del 6 al 22 de febrero, e incluirá a 2,871 deportistas (1,533 hombres y 1,338 mujeres) en 16 disciplinas. La inauguración se realizará en el estadio San Siro, mientras que la clausura será en la Arena Verona.

Cierra la ventana invernal de fichajes Copyright: Reuters

Este lunes 2 se realizarán los últimos movimientos del mercado de transferencias en la UEFA. Entre los traspasos más sonados están el de Antoine Semenyo, Marc Guéhi, Endrick y Conor Gallagher.