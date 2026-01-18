Las 5 'must' para arrancar la semana

Karla Villegas Gama

Se avecina una semana llena de actividad deportiva y en todos los frentes. Aquí te presentamos lo esencial para iniciar la semana.

Todo se define en competencias europeas Copyright: Reuters

Este miércoles 28 la Champions League celebrará su última jornada de la fase de liga, con Arsenal y Bayern Munich clasificados a octavos de final, cuatro eliminados y 30 con posibilidades de obtener un boleto a los playoffs o a la eliminación directa. En la Europa League, el escenario es similar: Lyon y Aston Villa con su sitio asegurado en octavos de final, seis eliminados y 28 clubes con la convicción de mantenerse en la competencia este jueves 29.

Habemus Super Bowl Copyright: USA Today

Los New England Patriots se medirán a los Seattle Seahawks este 8 de febrero en Santa Clara California en el Super Bowl LX. Será la segunda ocasión que se midan en el partido por el campeonato de la NFL, luego de que en 2015 los ‘Pats’ se impusieran 28-24. Los de New England buscan su séptimo anillo, mientras que los de Seattle van por su segundo.

Regresa la Liga MX Copyright: Imago7

Luego de un breve alto para que la Selección Mexicana disputara dos partidos amistosos, el torneo mexicano vuele a escena con la Jornada 4. Entre los duelos más destacados están Pumas-Santos, América-Necaxa, Monterrey-Xolos y León-Tigres.

Final Australian Open Copyright: Reuters

El primer torneo de Grand Slam de tenis de 2026 está por terminar. El Australian Open está en la fase de cuartos de final en ambas ramas y definirá a sus campeones este fin de semana. El sábado se disputará la final femenil; el domingo, la varonil.

F1 Shakedown Copyright: Reuters

La campaña 2026 de la Fórmula 1 arranca a principios de marzo, pero las escuderías ya están en el Circuit de Barcelona-Catalunya para el test de pretemporada. Entre las novedades está la primera rodada de Cadillac, por conducto de Valtteri Bottas, así como el estreno de Isack Hajar, con Red Bull.