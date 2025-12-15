Las 5 'must' para arrancar la semana

Karla Villegas Gama

El año está por terminar, pero la actividad deportiva continúa, aquí te presentamos las 5 noticias que debes saber.

España sigue como #1 en el ranking de la FIFA Copyright: Reuters

El organismo dio a conocer la clasificación con la que cierra 2025 y en la cima mantuvo a la ‘Roja’. De hecho las primeras 33 selecciones de la lista no sufrieron cambios, por lo que México sigue en el lugar #15.

Todo listo para la final de la Supercoppa Italiana Copyright: Reuters

Napoli y Bologna pelearán por el título este lunes 22, en el Al -Awwal Park, de Riad, Arabia Saudita. Los ‘Azurri’ eliminaron al Milan y buscarán alzar la copa por primera vez desde 2014; mientras que los ‘Rossoblù’ se impusieron al Inter y están en el camino por conseguir su primer título del torneo.

Barcelona culmina el año como líder Copyright: Reuters

El cuadro catalán se proclamó campeón invernal con 46 puntos, cuatro por delante del Real Madrid. Los ‘Blaugranas’ cerraron 2025 con una victoria sobre Villarreal para confirmar el buen momento que viven en La Liga. Real Madrid se quedó con el segundo puesto.

La Copa Africana de Naciones sigue su curso Copyright: Reuters

Marruecos y Comoras estuvieron a cargo del partido inaugural, en el que los ‘Leones del Atlas’ consiguieron su primer triunfo. El torneo incluye a 24 equipos y cuenta con fase de grupos (21-31 de diciembre), octavos de final (3-6 de enero), cuartos de final (9 y 10 de enero), semifinales (14 de enero) y final (18 de enero).

El cierre de la temporada de la NFL está cerca Copyright: Reuters

Ya hay siete equipos con pase a los playoffs: Broncos, Patriots, Seahawks, Bears, Eagles, Rams y 49ers. Otros siete tienen altas posibilidades de sumarse este fin de semana: Jaguars, Steelers, Chargers, Bills, Texans, Packers y Panthers. Mientras que algunos de los eliminados más decepcionantes incluyen a Cowboys, Chiefs, Saints y Vikings.