Las 5 'must' para arrancar la semana
Napoli y Bologna van por la Supercoppa Italiana; los playoffs de la NFL están cerca, y más
El año está por terminar, pero la actividad deportiva continúa, aquí te presentamos las 5 noticias que debes saber.
El organismo dio a conocer la clasificación con la que cierra 2025 y en la cima mantuvo a la ‘Roja’. De hecho las primeras 33 selecciones de la lista no sufrieron cambios, por lo que México sigue en el lugar #15.
Napoli y Bologna pelearán por el título este lunes 22, en el Al -Awwal Park, de Riad, Arabia Saudita. Los ‘Azurri’ eliminaron al Milan y buscarán alzar la copa por primera vez desde 2014; mientras que los ‘Rossoblù’ se impusieron al Inter y están en el camino por conseguir su primer título del torneo.
El cuadro catalán se proclamó campeón invernal con 46 puntos, cuatro por delante del Real Madrid. Los ‘Blaugranas’ cerraron 2025 con una victoria sobre Villarreal para confirmar el buen momento que viven en La Liga. Real Madrid se quedó con el segundo puesto.
Marruecos y Comoras estuvieron a cargo del partido inaugural, en el que los ‘Leones del Atlas’ consiguieron su primer triunfo. El torneo incluye a 24 equipos y cuenta con fase de grupos (21-31 de diciembre), octavos de final (3-6 de enero), cuartos de final (9 y 10 de enero), semifinales (14 de enero) y final (18 de enero).
Ya hay siete equipos con pase a los playoffs: Broncos, Patriots, Seahawks, Bears, Eagles, Rams y 49ers. Otros siete tienen altas posibilidades de sumarse este fin de semana: Jaguars, Steelers, Chargers, Bills, Texans, Packers y Panthers. Mientras que algunos de los eliminados más decepcionantes incluyen a Cowboys, Chiefs, Saints y Vikings.
