Las 5 'must' para arrancar la semana

Karla Villegas Gama

La semana llegar con mucha actividad y etapas de definición en diversos frentes. Estas son las 5 noticias que debes saber.

Arranca la Liguilla Copyright: Mexsport

Después de un emocionante Play-In en el que Xolos y Juárez consiguieron los dos últimos boletos para la gran fiesta del futbol mexicano, los cuartos de final quedaron definidos: Toluca-Juárez, Tigres-Xolos, Cruz Azul-Chivas y América-Monterrey. Los duelos de ida se disputarán el miércoles 26 y el jueves 27; mientras que las vueltas se disputarán el sábado 29 y el domingo 30.

Vuelve la Champions League Copyright: Reuters

Todo listo para el arranque de la Jornada 5 del torneo de clubes más importante del planeta. La fase de liga tiene como líder al Bayern Munich, con 12 puntos y diferencia de goles de +11, seguido de Arsenal e Inter. Entre los duelos más interesantes de este martes 25 y miércoles 26 están: Chelsea-Barcelona, Manchester City-Bayer Leverkusen, Liverpool-PSV, Atlético de Madrid-Inter y Arsenal-Bayern Munich.

Semana de Thanksgiving en la NFL Copyright: Reuters

Llegó una de las semanas más esperadas por los aficionados del futbol americano. Los partidos de Día de Acción de Gracias están a la vuelta de la esquina y prometen muchas emociones. Los tres duelos que se jugarán este 27 de noviembre son: Lions-Packers, Cowboys-Chiefs y Ravens-Bengals.

La Copa Libertadores busca campeón Copyright: Reuters

Palmeiras y Flamengo buscan el título más importante de la CONMEBOL. Los brasileños disputarán la final este sábado 29, en el Estadio Monumental "U", de Perú. Los ‘Verdão’ buscan su cuarta copa, luego de ganarla en 1999, 2020 y 2021, mismo caso que los ‘Rubro-Negro’, que la alzaron en 1981, 2019 y 2022. El vencedor obtendrá un lugar en la Copa Intercontinental 2025, así como en el Mundial de Clubes de 2029.

La MLS está por culminar Copyright: USA Today

Las finales de conferencia están más cerca que nunca. En el Este, Inter Miami se enfrentará a New York City FC, mientras que en el Oeste, Vancouver Whitecaps esperan rival entre San Diego FC y Minnesota United FC.