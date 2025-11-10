Las 5 'must' para arrancar la semana

Karla Villegas Gama

Esta semana el Mundial de 2026 tendrá más invitados, pero tras el parón de la FIFA regresan las ligas y aquí lo revisaremos.

Estas son las 5 noticias que debes saber.

Eliminatorias mundialistas UEFA Copyright: Reuters

Europa ya tiene 5 clasificados a la Copa del Mundo: Inglaterra, Francia, Croacia, Portugal y Noruega; así como ocho equipos que irán al playoff: Albania, República Checa, Italia, República de Irlanda y Ucrania, como segundas de grupo, y Rumania, Suecia e Irlanda del Norte, por la vía de la Nations League. Quedan siete boletos directos disponibles que se pelearán: Alemania, Eslovaquia, Suiza, Kosovo, Dinamarca, Escocia, España, Turquía, Países Bajos, Polonia, Austria, Bosnia y Herzegovina, Bélgica y Macedonia del Norte.

Arranca el Play-In Copyright: Imago7

Todo listo para que vuelva la Liga MX. Los primeros dos partidos de la repesca se disputarán el jueves 20: Xolos-Juárez y Pachuca-Pumas y. El ganador del primer avanzará directamente los cuartos de final, mientras que el perdedor se medirá al vencedor de la segunda llave.

El PSG y Kylian Mbappé siguen en guerra Copyright: Reuters

El club francés reclama 140 millones de euros al futbolista por mentir sobre su salida. De acuerdo con el equipo, ‘Kiki’ aseguró que no saldría gratis, cosa que no se cumplió; sin embargo, el equipo legal de Mbappé ha dicho que la entidad que preside Nasser Al-Khelaifi aún 55 MDE a su cliente, mismos que han derivado en daños y perjuicios con un valor de 240 MDE.

México continúa su preparación Copyright: Reuters

La selección nacional se medirá a Paraguay este martes 18 en el Alamodome de San Antonio. En total, se han enfrentado 21 veces, con récord favorable para el ‘Tri’, con 11 ganados, 5 empatados y 5 perdidos. La última vez que se vieron las caras fue en agosto de 2022, también en un amistoso, de cara al Mundial de Catar. Los ‘Guaraníes’ se impusieron por la mínima con tanto de Derlis González.

Regresa la Champions League femenina Copyright: Reuters

Los clubes más poderosos de Europa vuelven a la actividad con la Jornada 4 del torneo. Barcelona lidera la tabla general con 9 unidades y 13 goles a favor. Lyon y Manchester United también tienen 9 puntos, pero con menor diferencia de tantos. Los duelos más prometedores de esta fecha son: Wolfsburg-Manchester United, Juventus-Lyon, Arsenal-Real Madrid, PSG-Bayern Munich y Chelsea-Barcelona.