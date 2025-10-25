Las 5 'must' para arrancar la semana

Karla Villegas Gama

Se avecina una semana llena de emociones y aquí te presentamos las cinco noticias que no te debes perder.

Real Madrid, más líder que nunca Copyright: Reuters

El Santiago Bernabéu fue testigo del triunfo #106 del Real Madrid sobre el Barcelona en la historia de El Clásico. Los ‘Merengues’ se impusieron 2-1, con goles de Kylian Mbappé y Jude Bellingham; por los catalanes descontó Fermín.

La Serie Mundial llega a Los Ángeles Copyright: Reuters

Dodgers y Blue Jays disputarán los siguientes tres partidos del ‘Clásico de Otoño’ en California, luego de que la novena de Dave Roberts empatara la serie a uno en el Juego 2, que se celebró en Toronto. Los Dodgers nunca han ganado dos Series Mundiales al hilo y esperan romper esa racha en casa.

La Juventus se queda sin entrenador Copyright: Reuters

Después de cuatro partidos sin anotar (en todas las competencias) y de caer al octavo sitio de la Serie A -tras su derrota contra la Lazio- la directiva de la Juventus decidió cesar al técnico Igor Tudor, quien había llegado a la institución en marzo de 2025. Massimo Brambilla se hará cargo del equipo momentáneamente.

Los playoffs de la MLS ya están aquí Copyright: Reuters

La Ronda 1 de las eliminatorias de la liga estadounidense arrancó el pasado viernes y se extenderá hasta el domingo 9 de noviembre. El formato de esta fase consiste en ganar dos de los tres partidos de la serie para conseguir el boleto a las semifinales de conferencia.

Cristiano Ronaldo no para Copyright: Reuters

El portugués llegó a 950 goles como profesional en el triunfo del Al-Nassr sobre Al-Hazm de la Saudi Pro League. El ‘Bicho’ anotó al minuto 88 con un toque de pierna izquierda y dejó su cuenta personal a 50 tantos de los mil.