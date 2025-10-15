Las 5 'must' para arrancar la semana

Karla Villegas Gama

El mundo deportivo no para, con todas sus emociones y actividad y aquí te dejamos las cinco noticias que debes saber.

Se reanuda la Champions League Copyright: Reuters

La Jornada 3 del torneo continental de clubes está a la vuelta de la esquina. El martes 21 y el miércoles 22, los 36 equipos participantes volverán a escena y entre los partidos más destacados están: Barcelona vs Olympiacos, PSV vs Napoli, Bayer Leverkusen vs PSG, Arsenal vs Atlético de Madrid y Real Madrid vs Juventus.

A un paso de la Serie Mundial Copyright: Reuters

El Clásico de Otoño está muy cerca. Los Angeles Dodgers esperan rival tras haber eliminado a los Milwaukee Brewers, 4-0. En la Liga Americana, los Toronto Blue Jays y los Seattle Mariners disputarán el séptimo juego de la Serie de Campeonato para definir al ganador.

La Copa Libertadores busca finalistas Copyright: Reuters

Flamengo, Racing Club, LDU Quito y Palmeiras inician su andar en las semifinales de la Copa Libertadores. Los duelos de ida se jugarán este miércoles 22, cuando Flamengo reciba a Racing, y jueves 23, con LDU Quito vs Palmeiras.

El primer Clásico del año Copyright: Reuters

El Real Madrid recibirá al Barcelona en la Jornada 10 de La Liga. Los ‘Merengues’ se presentan como líderes de la competencia, con 24 puntos, mientras que los catalanes son segundos, con 22 unidades.

Listos los playoffs de la MLS Copyright: Reuters

Luego del Decision Day, 18 equipos buscarán llevarse el título de la temporada 2025 de la liga estadounidense. La postemporada inicia este miércoles 22 con los duelos de comodín: Chicago Fire vs Orlando City y Portland Timbers ante Real Salt Lake. Por su parte, los cruces de la primera ronda de la Conferencia Este son: Philadelphia Union-Ganador del Chicago Fire vs Orlando City, Charlotte-New York City, Inter Miami-Nashville SC y FC Cincinnati-Columbus Crew. En la Conferencia Oeste son: San Diego FC-Ganador del Portland Timbers-Real Salt Lake, Minnesota United-Seattle Sounders, Los Angeles FC-Austin FC y Vancouver Whitecaps-FC Dallas.