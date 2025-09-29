Las 5 'must' para arrancar la semana

Karla Villegas Gama

La semana está cargada de emociones y diversas disciplinas, y aquí te presentamos las cinco noticias más importantes.

México se mide a Colombia Copyright: Imago7

El ‘Tri’ continúa su preparación de cara al Mundial de 2026 y en la Fecha FIFA se medirá a Colombia, que ya tiene su pase para el torneo. Los ‘Cafeteros’ llegan con todas sus estrellas, incluido Luis Díaz y James Rodríguez.

Regresa la Champions League femenina Copyright: Reuters

Este martes 7 arranca el torneo de clubes más importante. Arsenal arranca la defensa de su título ante el Olympique Lyon. Barcelona se medirá al Bayern Munich y el Real Madrid a la Roma. La fase de liga incluye a 18 equipos, los cinco primeros avanzan directamente a cuartos de final; del 5 al 13 irán al playoff.

Eliminatorias UEFA Copyright: Reuters

Cuarenta y ocho selecciones se medirán en la Fecha FIFA para continuar su camino hacia el Mundial de 2026. Entre los partidos más destacados están: República Checa-Croacia, Escocia-Grecia, Alemania-Luxemburgo, Suecia-Suiza, Portugal-Irlanda y España Georgia.

Series Divisionales de la MLB Copyright: Reuters

La postemporada de las Grandes Ligas sigue su curso. Toronto Blue Jays aventaja 2-0 a los New York Yankees; Seattle Mariners está empatado a uno contra los Detroit Tigers; Milwaukee Brewers supera 1-0 a Chicago Cubs, y los Philadelphia Phillies persiguen a los LA Dodgers 1-0.

Fabio Cannavaro vuelve a escena Copyright: Reuters

El italiano fue nombrado director técnico de la selección de Uzbekistán de cara al Mundial de 2026. Es el segundo cuadro nacional que Cannavaro dirige, luego de que en 2019 se hubiera hecho cargo de China.