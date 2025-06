Las 5 'must' para arrancar la semana

Karla Villegas Gama

Los torneos de verano no paran y tanto clubes como selecciones continúan su andar en busca del título, esto y más en las cinco noticias que no te puedes perder.

La Copa Oro sigue su curso

Se avecina el cierre de la Jornada 1 del torneo con el debut de Canadá frente a Honduras, el martes 17. A partir del miércoles 18 arranca la segunda fecha con dos duelos de alto nivel: Arabia Saudita ante Estados Unidos, ambos con triunfo en su primer partido, y Surinam frente a México, el ‘Tri’ llega con una victoria y ‘De Natio’ con una derrota.

Arrancó el Mundial de Clubes

El torneo de la FIFA ya disputó cinco partidos y dejaron muy buenas sensaciones, así como goleadas de alarido: Bayern Munich 10-0 Auckland City y PSG 4-0 Atlético de Madrid. Entre los equipos que faltan por debutar están: Boca Juniors, Chelsea, River Plate, Real Madrid, Manchester City y Juventus. Por su parte, Monterrey se estrenará el martes 17 frente al Inter y Pachuca el miércoles 18 ante RB Salzburg.

Vuelve la NBA

Oklahoma City Thunder e Indiana Pacers se disputan el título de la temporada 2025. Después de cuatro partidos, la serie está empatada a dos juegos por bando. El quinto partido se disputa hpy, lunes 16, en el Paycom Center de Oklahoma City.

Matías Almeyda llega al Sevilla

El argentino dirigirá a los ‘Blanquirrojos’ las próximas tres temporadas, así lo informó el club en un comunicado de prensa. Almeyda llega procedente del AEK de Atenas después de tres años al frente del equipo, periodo en el que ganó la Superliga de Grecia y la Copa Griega.

J.J. Spaun gana el U.S. Open

El golfista estadounidense tiró 1 bajo par en el Oakmont Country Club de Pennsylvania para superar por dos golpes al escocés Robert MacIntyre. Spaun nunca había ganado un torneo de Grand Slam, de hecho, su mejor resultado había sido un empate en el sitio 35 del PGA Championship de 2018. En el U.S. Open solo había participado en una ocasión, en 2021, y no pasó el corte.